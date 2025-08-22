Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt/Hesselhurst - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

Am Donnerstag im Zeitraum von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Ortenaustraße. Im Innern wurden mehrere Schränke und Kommoden durchwühlt. Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten nun um die Bevölkerung um Unterstützung: Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatzeit oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 zu melden.

