LPI-J: Bahnschranke beschädigt
Jena (ots)
Ein aufmerksamer Bürger stellte am Mittwochabend eine beschädigte Bahnschranke am Bahnübergang Porstendorf in Richtung Golmsdorf fest. Diese wurde augenscheinlich durch Muskelkraft zerstört. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Bürgerhinweise zu verdächtigen Personen die in Tatortnähe festgestellt wurden. Hinweise werden unter Tel.: 0361/574356210 entgegengenommen.
