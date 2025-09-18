LPI-J: Berauscht unterwegs
Jena (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland kontrollierten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag einen Pkw VW in der Ortslage Schöngleina.Der Pkw war zwar verkehrssicher, aber der 18jährige Fahrzeugführer hatte Cannabis konsumiert und sich dan hinters Steuer gesetzt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Blutentnahme angeordnet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell