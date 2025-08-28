Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hörseltalstraße in Schönau. Ein 66-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr die Straße aus Richtung Kälberfeld kommend. Der Mann kollidierte dabei mit einem sich am Fahrbahnrand befindlichen Fiat Ducato, in welchem sich ein 23-Jähriger befand und mit einer Palette mit Steinen, die auf dem Gehweg stand. Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem weiteren Fiat, welcher mit zwei Frauen besetzt war (19, 50). Der 66-Jährige wurde schwer, alle anderen Personen leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

