LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots) - In der Nacht zum Mittwoch haben sich Unbekannte auf das Gelände einer Grundschule in der Brunnenstraße Zutritt verschafft. Der oder die Unbekannten verwüsteten den mühsam angelegten Schulgarten der Grundschulkinder. Sie zerstörten mehrere Pflanzen, unter anderem einen Kürbis. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer ...

