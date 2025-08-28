PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Vormittag befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Opel die L1022 von Gospenroda in Richtung Springen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

