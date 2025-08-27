PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rettungshubschrauber im Einsatz

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 84-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr heute Morgen die L1047 in Richtung Stadtzentrum. Im Bereich der Marienstraße geriet der Fahrzeugführer in die Fahrbahnmitte und streifte anschließend einen Sattelzug, welcher von einem 44-Jährigen gefahren wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte der Toyota mit einem sich ebenfalls im Gegenverkehr befindlichen 66-jährigen Fahrer eines Traktors mit Anbaugerät. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der 84-Jährige wurde verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

