Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Omnibus

Branchewinda (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1047. Ein 66-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses befuhr die Straße von Dannheim in Richtung Branchewinda. Zu dieser Zeit war der Bus nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Fahrgast (m/13) besetzt. In einer Rechtskurve geriet der Linienbus aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem Lada, welcher von einer 66 Jahre alten Frau gefahren wurde. Infolge der Kollision wurde der Lada in einen Straßengraben geschleudert. Der Kraftomnibus stieß außerdem frontal mit einem hinter dem Lada befindlichen Mercedes (Taxi) zusammen. Die 38-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr 44-jähriger Fahrgast (w) wurden leicht, die 66-jährige Lada-Fahrerin schwer verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 43.000 Euro. Der Lada und der Mercedes wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell