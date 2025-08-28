LPI-GTH: E-Bike entwendet
Arnstadt (ots)
Ein graues Elektrofahrrad der Marke "Cube" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Fahrradständer eines Innenhofes in der Rosenstraße. Das Beutegut hat einen Wert von rund 5.700 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26. August, 19.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0223357/2025) entgegen. (jd)
