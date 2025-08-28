PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Arnstadt (ots)

Ein graues Elektrofahrrad der Marke "Cube" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Fahrradständer eines Innenhofes in der Rosenstraße. Das Beutegut hat einen Wert von rund 5.700 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26. August, 19.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0223357/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

