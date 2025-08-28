LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am frühen Nachmittag des gestrigen Tages die Huttenstraße und kollidierte dabei mit am Fahrbahnrand stehenden Pollern. Bei dem 45-Jährigen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
