Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 45-jähriger Mann beschädigt zahlreiche Fahrzeuge

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Oststadt beschädigte am frühen Dienstagmorgen ein 45-jähriger Mann zahlreiche geparkte Fahrzeuge.

Der Mann kratzte in der Amerikanerstraße an einem Auto die angebrachte HU-Plakette ab und in das Zündschloss eines Motorrads steckte er gewaltsam eine Schraube. An zwei in einer Tiefgarage abgestellten Autos beschmierte er die Karosserie mit Farbe und füllte in den Tank eines der Fahrzeuge eine unbekannte Flüssigkeit. Schließlich drückte er an zahlreichen in der Amerikanerstraße abgestellten Fahrzeuge die Seitenscheiben gewaltsam herunter. Er verursachte Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam der 45-Jährige mit Werkzeugen in der Hand aus der Tiefgarage gelaufen. Anhand eines von einem Zeugen gefertigten Handyvideos, das den Ablauf einer der Taten zeigte, konnte der 45-Jährige als Tatverdächtiger bestätigt werden. Er wurde festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht.

Während Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen zeigte sich, dass sich der 45-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut der Ärzte einer Fachklinik übergeben.

Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell