Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Arnstadt (ots)

Einen Beuteschaden in Höhe von rund 12.000 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen in der Lessingstraße. Dort wurden aus dem Fahrradraum eines Innenhofes zwei Elektro-Mountainbikes in den Farben Blau sowie Grün der Marke "Cube" gestohlen. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 26. August, 20.00 Uhr und gestern, 02.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0223799/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

