LPI-J: Einbruch in Lagerhalle
Weimar (ots)
Nachdem bereits im August unbekannte Täter vergeblich versuchten in eine Lagerhalle in Schöndorf einzubrechen, erfolgte im Verlaufe des vergangenen Wochenendes ein zweiter Versuch. Diesmal gelang es mittels Hebelwerkzeuges die Tür zur Lagerhalle zu öffnen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde, dauern an.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell