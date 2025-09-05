PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter räuberischer Diebstahl

Braunschweig (ots)

Innenstadt, Braunschweig

04.09.25, 21.00 Uhr

56-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am gestrigen späten Abend wurde die Polizei durch den Sicherheitsdienst der Schloss-Arkaden alarmiert. Hier sollte ein Mann dabei ertappt worden sein, als versuchte zu stehlen. Anschließend habe er flüchten wollen, wobei er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Boden gestoßen haben soll, wodurch sich dieser leicht verletzte.

Vor Ort trafen die Beamten auf den Sicherheitsdienst, die den beschrieben Täter fixierten. Da dieser sich sowohl verbal, als auch körperlich sehr unkooperativ zeigte, wurden ihm zunächst Handfesseln angelegt.

Bereits nach Ladenschluss der ansässigen Geschäfte soll der 56-Jährige dabei beobachtet worden sein, wie er unter die Plane eines freien Verkaufsstandes für Handyzubehör gekrochen sei und die Auslagen durchwühlt habe. Nach Ansprache habe er versucht, zu flüchten. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten ihn stoppen, ein 28-Jähriger wurde jedoch durch den Flüchtenden leicht verletzt.

Der 56-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Da er bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde er zur Verhütung weiterer Straftaten bis zum Anbruch des Folgetages in Gewahrsam genommen.

