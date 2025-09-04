Polizei Braunschweig

POL-BS: LKW-Fahrer bremsen Flüchtigen aus - Ein Lob

Braunschweig (ots)

A2, Richtung Hannover, 01.09.2025, 09:20h

Braunschweiger Inspektionsleiter spricht seine Anerkennung aus

Am Montagmorgen kam es auf der A2 zu einer Verfolgung, weil sich ein 53-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle entzog. Das umsichtige Verhalten zweier LKW-Fahrer, ein 38-Jähriger aus Auetal und ein 27-Jähriger aus Arnstadt, trug maßgeblich zum Einsatzerfolg bei. Nach einem, am Montag initiierten, Zeugenaufruf meldeten sich beide bei der Braunschweiger Autobahnpolizei.

Inspektionsleiter Thomas Bodendiek findet lobende Worte für das couragierte Verhalten der beiden Männer: "Die beiden Männer haben Mut bewiesen. Es erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, die Verfolgungssituation im Rückspiegel zu erkennen. Das Ganze in Bruchteilen von Sekunden zu bewerten, sich über Funk mit dem völlig fremden Fahrerkollegen abzusprechen und schließlich äußerst umsichtig zu handeln, kann garnicht positiv genug erwähnt werden. Hier die Entscheidung zu treffen, einen waghalsig fahrenden PKW ohne Gefährdung Dritter einzukeilen und koordiniert auszubremsen, war herausragend. Für mich sind die Beiden Helden des Alltags. Wir als Polizei können froh sein, solche Unterstützung zu erfahren."

In den sozialen Netzwerken hat sich der Fall bereits auch herumgesprochen. Dort finden sich viele positive Kommentare. Jedoch gibt es auch Stimmen, die den beiden Fahrern u.a. Nötigung oder eine Gefährdung des Straßenverkehrs vorwerfen. Thomas Bodendiek hat dazu eine klare Meinung: "Hier werden zwei Menschen zum Täter gemacht, die alles richtig gemacht haben. Gerade im Internet neigen Teile der Gesellschaft dazu, etwas zu behaupten, obwohl Unwissen besteht. Jedermann ist nach der Strafprozessordnung befugt, eine straffällig gewordene Person festzunehmen. Genau das ist hier passiert. Es wurde sogar darauf geachtet, keinen Dritten zu gefährden. Das ist Zivilcourage, das ist, was unsere Gesellschaft ausmacht. Dafür kann ich im Namen der Polizei Braunschweig nur ausdrücklich mein Lob und meinen Dank aussprechen!"

