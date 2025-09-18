PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

Weimar (ots)

Mittwochnachmittag befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer die Verbindungsstraße Hottelstedt in Richtung Buchenwald. In einer Linkskurve und vermutlich aufgrund eines Schlagloches verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich, ehe er im Straßengraben zum Liegen kam. Glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen wurde der Weimarer zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:58

    LPI-J: Einbruch in Lagerhalle

    Weimar (ots) - Nachdem bereits im August unbekannte Täter vergeblich versuchten in eine Lagerhalle in Schöndorf einzubrechen, erfolgte im Verlaufe des vergangenen Wochenendes ein zweiter Versuch. Diesmal gelang es mittels Hebelwerkzeuges die Tür zur Lagerhalle zu öffnen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Die Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde, dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:37

    LPI-J: Durstige Diebe brechen in Grillhütte ein

    Kahla (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Grillhütte einer Gaststätte am Sportplatz in Rothenstein. Aus einem Kühlschrank entwendeten sie alkhoholfreie Getränke im Wert von ca. 50 Euro. Zudem wurde eine Tür zur Gaststätte sowie ein Bewegungsmelder beschädigt - der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtroda nach die ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:30

    LPI-J: Betrunken gegen Baum - Auto kippt auf die Seite

    Kahla (ots) - Mit 1,1 Promille krachte ein 20-jähriger am Mittwochabend mit seinem VW zwischen Ölknitz und Jägersdorf in einer Rechtskurve gegen einen Baum. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite - der junge Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die aufnehmenden Beamten der PI Saale-Holzland veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren