Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Apolda (ots)

Fünf Haftbefehle gegen nur zwei Personen vollstreckte gestern die Apoldaer Polizei. Gegen einen 70-jährigen Mann lagen drei Haftbefehle und gegen eine 29-jährige Frau zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Beide konnten die Geldstrafe zahlen und konnten sich so einer Haftstrafe entziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

