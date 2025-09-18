LPI-J: Haftbefehle vollstreckt
Apolda (ots)
Fünf Haftbefehle gegen nur zwei Personen vollstreckte gestern die Apoldaer Polizei. Gegen einen 70-jährigen Mann lagen drei Haftbefehle und gegen eine 29-jährige Frau zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Beide konnten die Geldstrafe zahlen und konnten sich so einer Haftstrafe entziehen.
