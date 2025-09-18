PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Fahrt mit gefälschten Kennzeichen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis flüchtet

Apolda (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20:05 Uhr entzog sich ein polizeibekannter 36-jähriger Mann aus Apolda einer Verkehrskontrolle. Zum wiederholten Mal, war der Mann mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Als Polizeibeamte den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser rücksichtlos und mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Gegen den 36-Jährigen, welcher kurzen Zeit später gestellt werden konnte, wurden erneut mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

