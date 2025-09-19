Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Couragiertes Ansprechen vereitelt Fahrraddiebstahl

Jena (ots)

Kurz vor 20 Uhr beobachteten am Donnerstagabend Zeugen zwei männliche Täter, welche sich an mehreren abgestellten Fahrrädern nahe des Bahnhofs Paradies in Jena zu schaffen machten. Da die Männer die jeweiligen Schlösser mit einem Bolzenschneider öffnen wollten, was Berechtigte normalerweise mit einem Schlüssel tun, sprachen die Zeugen die Täter couragiert an und informierten parallel die Polizei. Tatsächlich ließen die Männer von ihren Handlungen ab, entfernten sich aber zügig, noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten, vom Ort. Den erlangten Hinweisen wird nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen. Die Diebstahlhandlung jedoch konnte, dank des Einschreitens, verhindert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell