Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pool mit Axt bearbeitet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Als ein Anwohner der Straße Im Lohmholz am Donnerstagabend nach Hause kam, fand er seinen beschädigten Pool vor. Auch war das corpus delicti noch vor Ort. Unbekannte hatten sich Zutritt zum Grundstück verschafft und die Wand des Pools mit einer Axt beschädigt. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

