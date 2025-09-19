LPI-J: Pool mit Axt bearbeitet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Lehesten: Ca. 100,- Euro Sachschaden und Stehlgut, welches diese Summe mindestens um das zehnfache übersteigt, sind das traurige Ergebnis von Langfingern. Der oder die Täter begaben sich in der Nacht zum Donnerstag auf das Gelände eines Geflügelherstellers und dort zu einem abgestellten Imbisswagen. dieser wurde in der Folge gewaltsam geöffnet und die darin gelagerten Waren entwendet. Nach der erfolgten Tatortaufnahme wurden die Ermittlungen ...

