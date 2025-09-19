LPI-J: Imbisswagen leergeräumt

Jena (ots) - Donnerstagvormittag befuhr ein 87-Jähriger mit seinem Pkw Renault den Lerchenstieg in Richtung Am Steinborn. Plötzlich geriet der Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und stoppte an einem Betonpoller in einem Vorgarten. Hierbei wurde der Fahrer im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Mit leichten Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus. Der Renault wurde im Anschluss mit einem Kran aus ...

