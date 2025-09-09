PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der L1020. Ein 88-jähriger Fahrer eines Dacia fuhr von Gerstungen in Richtung Oberellen und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 16-jährige Fahrerin einer Simson und kollidierte mit dieser. Die 16-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

