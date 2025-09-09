LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen auf der L1020. Ein 88-jähriger Fahrer eines Dacia fuhr von Gerstungen in Richtung Oberellen und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 16-jährige Fahrerin einer Simson und kollidierte mit dieser. Die 16-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd)
