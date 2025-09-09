Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 82-jähriger Fahrer eines Renault befuhr gestern Nachmittag die Langewiesener Straße in Richtung Gehrener Ortszentrum. An der Kreuzung zur Friedensstraße bog der Mann nach links in diese ein. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Metalltor und einem dahinter befindlichen Carport. Die darunter geparkten Fahrzeuge (ein Suzuki, ein Quad) wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

