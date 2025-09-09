LPI-GTH: Elektrofahrrad entwendet
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein metallicfarbenes E-Bike des Typs "Giant Trance XE" entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eisenbahnstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 06. September, 10.00 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von rund 1.600 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0234861/2025) entgegen. (jd)
