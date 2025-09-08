PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Verletzte nach Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße "Zur A71". Eine 21-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Ortsverbindungsstraße von Dornheim in Richtung Kirchheim. Gleichzeitige befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Renault die Straße "Zur A71" von der Anschlussstelle Arnstadt Nord in Richtung Stadtzentrum. Offenbar übersah die 21-Jährige den vorfahrtsberechtigten Renault, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die 21-Jährige sowie die 55-jährige Beifahrerin des 54-Jährigen wurden schwer, der 54-Jährige leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

