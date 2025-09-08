LPI-GTH: Tabakwaren entwendet
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Am 06. September meldete ein Zeuge den Diebstahl von Tabakwaren aus einem Zigarettenautomaten in der Straße "Waidplatz". Dieser war zuvor gewaltsam geöffnet worden. Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen konnten ein 17-Jähriger (ukrainisch) sowie ein 31 Jahre alter Mann (lettisch) als Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer wurde eingeleitet. (jd)
