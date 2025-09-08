LPI-GTH: Tabakwaren entwendet

Gotha (ots) - Die Polizei Gotha sucht dringend Zeugen nach einem Raub am Samstag, den 06.09.2025. Gegen 18.00 Uhr befanden sich eine 73-Jährige und ein 85-Jähriger als Fahrgäste in der Straßenbahn. Als sie an der Haltestelle Waltershäuser Straße/Ecke Ernststraße ausstiegen, verließen drei unbekannte Personen ebenfalls die Bahn. Die unbekannten Männer fragten die Senioren zunächst nach dem Weg in die Stadt und entrissen der Frau sodann unvermittelt die Goldkette vom ...

