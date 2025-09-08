Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht dringend Zeugen nach einem Raub am Samstag, den 06.09.2025. Gegen 18.00 Uhr befanden sich eine 73-Jährige und ein 85-Jähriger als Fahrgäste in der Straßenbahn. Als sie an der Haltestelle Waltershäuser Straße/Ecke Ernststraße ausstiegen, verließen drei unbekannte Personen ebenfalls die Bahn. Die unbekannten Männer fragten die Senioren zunächst nach dem Weg in die Stadt und entrissen der Frau sodann unvermittelt die Goldkette vom Hals. Die Täter flüchteten zu Fuß. Sie können wie folgt beschrieben werden: Personenbeschreibung Täter 1: - männlich - dunkler Phänotyp, eher nordafrikanisch - ca. 170-175cm groß - sehr schlanke Statur - schwarzes, "wuscheliges" Haar - kein Bart oder Brille - dunkle vermutlich lange Jeanshose - weises T-Shirt - Lederband um den Hals - sprach gebrochen Deutsch Personenbeschreibung Täter 2 und 3: - männlich - dunkler Phänotyp, eher nordafrikanisch - etwas kleiner als der Täter 1 - sehr schlanke Statur - kurze schwarze, glatte Haare - dunkle lange Jeanshose - weißes T-Shirt Durch die Tathandlung zogen die Senioren mehrere Verletzungen davon. Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub oder die Flucht beobachtet haben oder sonst sachliche Hinweise zu den Unbekannten geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0233215/2025. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell