Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht dringend Zeugen nach einem Raub am Samstag, 
den 06.09.2025. Gegen 18.00 Uhr befanden sich eine 73-Jährige und ein
85-Jähriger als Fahrgäste in der Straßenbahn. Als sie an der 
Haltestelle Waltershäuser Straße/Ecke Ernststraße ausstiegen, 
verließen drei unbekannte Personen ebenfalls die Bahn. Die 
unbekannten Männer fragten die Senioren zunächst nach dem Weg in die 
Stadt und entrissen der Frau sodann unvermittelt die Goldkette vom 
Hals. Die Täter flüchteten zu Fuß. Sie können wie folgt beschrieben 
werden:
 
Personenbeschreibung Täter 1:
- männlich
- dunkler Phänotyp, eher nordafrikanisch
- ca. 170-175cm groß
- sehr schlanke Statur
- schwarzes, "wuscheliges" Haar
- kein Bart oder Brille
- dunkle vermutlich lange Jeanshose
- weises T-Shirt
- Lederband um den Hals
- sprach gebrochen Deutsch
 
Personenbeschreibung Täter 2 und 3:
- männlich
- dunkler Phänotyp, eher nordafrikanisch
- etwas kleiner als der Täter 1
- sehr schlanke Statur
- kurze schwarze, glatte Haare
- dunkle lange Jeanshose
- weißes T-Shirt
 
Durch die Tathandlung zogen die Senioren mehrere Verletzungen davon. 
Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub oder die Flucht beobachtet 
haben oder sonst sachliche Hinweise zu den Unbekannten geben können. 
Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der 
Bezugsnummer 0233215/2025. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

