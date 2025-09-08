PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel aufgefunden

Gotha (ots)

Im Rahmen polizeilicher Durchsuchungsmaßnahmen am 03. September wurden bei einem 51-Jährigen (deutsch) unter anderem größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Während der Durchsuchungsmaßnahmen versuchte der 51-Jährige über einen Zaun zu flüchten und verletzte sich dabei schwer. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Verletzte nach Verkehrsunfall

    Arnstadt (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße "Zur A71". Eine 21-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Ortsverbindungsstraße von Dornheim in Richtung Kirchheim. Gleichzeitige befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Renault die Straße "Zur A71" von der Anschlussstelle Arnstadt Nord in Richtung Stadtzentrum. Offenbar übersah die 21-Jährige den vorfahrtsberechtigten Renault, sodass es zur ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Tabakwaren entwendet

    Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots) - Am 06. September meldete ein Zeuge den Diebstahl von Tabakwaren aus einem Zigarettenautomaten in der Straße "Waidplatz". Dieser war zuvor gewaltsam geöffnet worden. Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen konnten ein 17-Jähriger (ukrainisch) sowie ein 31 Jahre alter Mann (lettisch) als Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub

    Gotha (ots) - Die Polizei Gotha sucht dringend Zeugen nach einem Raub am Samstag, den 06.09.2025. Gegen 18.00 Uhr befanden sich eine 73-Jährige und ein 85-Jähriger als Fahrgäste in der Straßenbahn. Als sie an der Haltestelle Waltershäuser Straße/Ecke Ernststraße ausstiegen, verließen drei unbekannte Personen ebenfalls die Bahn. Die unbekannten Männer fragten die Senioren zunächst nach dem Weg in die Stadt und entrissen der Frau sodann unvermittelt die Goldkette vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren