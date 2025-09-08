LPI-GTH: Betäubungsmittel aufgefunden
Gotha (ots)
Im Rahmen polizeilicher Durchsuchungsmaßnahmen am 03. September wurden bei einem 51-Jährigen (deutsch) unter anderem größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Während der Durchsuchungsmaßnahmen versuchte der 51-Jährige über einen Zaun zu flüchten und verletzte sich dabei schwer. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. (jd)
