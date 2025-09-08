PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Ein 34-jähriger Fahrer eines VW sowie eine 54-jährige Fahrerin eines Ford befuhren in genannter Reihenfolge die Kindleber Straße aus Richtung Oststraße kommend. Der 34-Jährige beabsichtigte an einer Einmündung nach links abzubiegen und stoppte dazu sein Fahrzeug. Dies bemerkte die Ford-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die Pkw wurden abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

