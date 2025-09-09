LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug
Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem auf der K22 zwischen Dornheim und Alkersleben geparkten Fahrzeug entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gestern, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr unter anderem Bargeld. Zuvor wurde der Seat beschädigt und das Beutegut im Wert von circa 800 Euro aus dem Kofferraum entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0234682/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell