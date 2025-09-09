PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem auf der K22 zwischen Dornheim und Alkersleben geparkten Fahrzeug entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gestern, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr unter anderem Bargeld. Zuvor wurde der Seat beschädigt und das Beutegut im Wert von circa 800 Euro aus dem Kofferraum entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0234682/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Elektrofahrrad entwendet

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Ein metallicfarbenes E-Bike des Typs "Giant Trance XE" entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eisenbahnstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 06. September, 10.00 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von rund 1.600 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0234861/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Gotha (ots) - Ein 34-jähriger Fahrer eines VW sowie eine 54-jährige Fahrerin eines Ford befuhren in genannter Reihenfolge die Kindleber Straße aus Richtung Oststraße kommend. Der 34-Jährige beabsichtigte an einer Einmündung nach links abzubiegen und stoppte dazu sein Fahrzeug. Dies bemerkte die Ford-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die Pkw wurden abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:00

    LPI-GTH: Betäubungsmittel aufgefunden

    Gotha (ots) - Im Rahmen polizeilicher Durchsuchungsmaßnahmen am 03. September wurden bei einem 51-Jährigen (deutsch) unter anderem größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Während der Durchsuchungsmaßnahmen versuchte der 51-Jährige über einen Zaun zu flüchten und verletzte sich dabei schwer. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren