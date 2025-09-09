LPI-GTH: Sachschaden durch Brand
Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)
In einer Druckerei in der Gutenbergstraße kam es gestern, gegen 14.50 Uhr zu einem Brand. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein Kurzschluss als brandursächlich anzusehen sein. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. (jd)
