LPI-GTH: Sachschaden durch Brand

Gotha (ots) - Ein 34-jähriger Fahrer eines VW sowie eine 54-jährige Fahrerin eines Ford befuhren in genannter Reihenfolge die Kindleber Straße aus Richtung Oststraße kommend. Der 34-Jährige beabsichtigte an einer Einmündung nach links abzubiegen und stoppte dazu sein Fahrzeug. Dies bemerkte die Ford-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die Pkw wurden abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

