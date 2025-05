Polizei Essen

POL-E: Essen: Raub auf Radtrasse - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am späten Freitagabend (24. Mai) bedrohte ein Unbekannter zwei Fußgängern auf der Radtrasse in der Nähe des Krupp-Park mit einer Stichwaffe und raubte Bargeld. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:25 Uhr hielten sich ein 28-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau gemeinsam auf einer Bank an der Radtrasse in Höhe der Kreuzung Pferdebahnstraße/ Berthold-Beits-Boulevard auf. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich den beiden, bedrohte sie mit einer Stichwaffe und forderte Bargeld. Nachdem ihm Geld übergeben worden war, flüchtete er zu Fuß über die Radtrasse in Richtung Frohnhausen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos.

Der flüchtende Tatverdächtige wird wie folgt beschreiben: Schwarz, etwa 180 cm bis 190 cm groß, circa 18 Jahre alt und schlank. Bei der Tat habe er eine blaue Jacke mit Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich der Radtrasse beobachtet haben oder können Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell