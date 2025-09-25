PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer - Diebstahl aus Pkw - Kleinkrafträder und E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots)

In einem Garten hinter einem Einfamilienhaus an der Straße Altstadt brannte am Dienstagnachmittag nicht nur eine Bratpfanne. Offenbar hatte sich ein Unberechtigter im Garten mit Hilfe einer Gasherdplatte eine provisorische Kochstelle gebaut und eine Mahlzeit zubereitet. Feuer setzte Mineralwolle und Holz in Brand. Passanten vernahmen Rauch und Brandgeruch und löschten das Feuer. Weil auch Rauch aus dem Dach des Hauses aufgestiegen sei, riefen sie die Feuerwehr. Diese konnte jedoch im Gebäude keinen Brand feststellen.

Unbekannte durchwühlten zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag einen an der Sophie-Scholl-Straße einen grauen Daimler der A-Klasse. Nach Angaben des Halters wurden zwei Navigationsgeräte, Geld, eine Handyhalterung und der Fahrzeugschein gestohlen. Außerdem beschädigten die Täter die Motorhaube.

Am Mittwoch zwischen 8 und 14.35 Uhr wurde an der Gesamtschule am Nußberg ein E-Scooter gestohlen.

Am Dienstag kurz nach 22 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Kleinkraftrad vom Gelände eines Autohauses an der Karl-Arnold-Straße. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht wurde an der Düsingstraße ein weiteres Kleinkraftrad gestohlen. Es wurde jedoch mit aufgebrochener Verkleidung im Nahbereich wiedergefunden.

Am Rande eines Fußballspiels im Waldstadion in Letmathe sind am Mittwochabend Anhänger der beiden Mannschaften aneinandergeraten. Nach einem zunächst nur verbalen Streit bekamen Beteiligte Dosen und Flaschen an die Köpfe. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen zwei Männer im Alter von 44 bzw. 50 Jahren. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

