Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisst wird eine 57-Jährige Frau aus Mechernich

Mechernich (ots)

*Öffentlichkeitsfahndung: Vermisst wird eine 57-Jährige Frau aus Mechernich*

Die Vermisste ist seit dem 5. August 2025 aus einer offenen Einrichtung in Mechernich abgängig.

Letztmalig wurde die Frau am 10. September 2025 in Bahnhofsnähe (Mechernich) gesehen.

Die Vermisste kann zeitweise orientierungslos sein und ist aufgrund ihrer Erkrankung extrem misstrauisch gegenüber Personen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Weitere Informationen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/180943

👉🏻Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell