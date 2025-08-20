Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250820-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B203 Höhe Goosefeld

B 203 / Goosefeld / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 20.08.2025 kam es gegen 14.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 203 Höhe Goosefeld, ein Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 85 jährigen deutschen PKW Fahrer und einem 75 jährigen deutschen Motorradfahrer.

Der PKW Fahrer befuhr die Straße Katzheide in Goosefeld und wollte die B 203 geradeaus überqueren. Der Motorradfahrer befuhr die B 203 aus Richtung Eckernförde kommend in Richtung Rendsburg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass Rettungskräfte den Mann reanimieren musste. Trotz dieser Rettungsmaßnahmen verstarb der 75 jährige Mann noch am Unfallort.

Der PKW Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Die B 203 musste im Bereich Goosefeld komplett gesperrt werden, Polizeikräfte leiten den Verkehr um.

Ein Sachverständiger wurde angefordert.

Zur Unfallursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, ebenfalls liegen noch keine Angaben zur Schadenshöhe vor.

Sönke Petersen

