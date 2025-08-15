PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20250815-6-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Während sich die Hausbewohner vom 26.07.2025 bis zum 14.08.2025 im Urlaub befanden, wurde durch unbekannte Täter in das Einfamilienhaus in Büdelsdorf eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 14.08.2025 wurde eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Rendsburg in die Rotdornstraße in Büdelsdorf entsandt. Die gerade aus dem Urlaub nach Hause gekommenen Hausbewohner stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Die Täter drangen vermutlich über den rückwärtigen Bereich in das Haus ein, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten.

In dem Haus wurden mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt.

Die Täter verließen das Einfamilienhaus unerkannt und flüchteten mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem Zeitraum vom 26.07.2025 - bis 14.08.2025 verdächtige Beobachtungen bezüglich Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rotdornstraße in Büdelsdorf gemacht? Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter 04331-2080.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
