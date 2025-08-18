PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 250818-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 Höhe Kaltenkirchen, Vollsperrung Richtung Süden

BAB 7, FR Süden, Kaltenkirchen (ots)

Am 18.08.2025 gegen 14.20 Uhr kam es auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg zu einem schweren Verkehrsunfall, hierbei wurden zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber musste auf der A 7 landen.

Gegen 14.20 Uhr befuhren eine 72 jährige Fahrerin und ihr 71 jähriger Beifahrer mit ihrem PKW die A7 in Richtung Süden.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fahrerin des PKW auf einen LKW auf, kam durch den Zusammenprall ins Schleudern und geriet mit ihrem Fahrzeug nach rechts weg auf ein Maisfeld. Dort kam der PKW zum Stehen, die beiden Insassen konnten schwerverletzt aus dem PKW geborgen werden, wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, dieser musste auf der A7 landen; daher ist die A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg derzeit noch voll gesperrt. Wenn der Rettungshubschrauber in den nächsten Minuten wieder startet, wird zumindest ein Fahrstreifen Richtung Süden wieder geöffnet, es kommt derzeit zu nicht unerheblichen Rückstauungen.

Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

