Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Warnung vor neuer Betrugsmasche - Bankkunden betroffen

Kreis Euskirchen (ots)

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche, bei der Unbekannte Briefe an Bankkunden versenden.

In den Schreiben werden die Kunden aufgefordert, ihr Online-Banking zu aktualisieren.

Den Briefen ist ein QR-Code beigefügt, der die Kunden auf eine Website weiterleitet. Dort werden sie aufgefordert, persönliche Daten, unter anderem die Geheimzahl ihrer Girokarte, einzugeben.

Anschließend sollen die Kunden ein Datum und eine Uhrzeit auswählen, zu der sie telefonisch von einem angeblichen persönlichen Berater kontaktiert werden.

Im Rahmen dieses Telefonats überzeugen die Unbekannten die Kunden, in ihrer Banking-App der Erstellung einer digitalen Girokarte zuzustimmen.

Auf diese Weise können die Unbekannten digitale Girokarten zu den Konten der Kunden erstellen und anschließend Abbuchungen vornehmen.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Schreiben zu reagieren, QR-Codes zu scannen oder persönliche Daten einzugeben.

