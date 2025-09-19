PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Mechernich-Firmenich (ots)

Am Donnerstag (18. September) kam es um 8.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 266/ Kreisstraße 10 bei Mechernich-Firmenich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Kreisstraße 10 von Mechernich-Firmenich kommend und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus in Fahrtrichtung Zülpich-Schwerfen zu queren.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Bundesstraße 266 von Mechernich kommend in Fahrtrichtung Euskirchen.

Die 26-Jährige hielt mit dem Pkw zunächst bei Rotlicht vor der dortigen Ampel an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich ein.

Zeitgleich fuhr auch die 45-Jährige in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Nach eigenen Angaben nahm die 45-Jährige aufgrund von starker Sonnenblendung die Ampelschaltung falsch wahr.

Die 45-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die 26-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

