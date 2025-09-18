Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen führt Verkehrskontrollen im Rahmen der "ROADPOL Safety Days" durch

Kreis Euskirchen (ots)

Am heutigen Donnerstag (18. September), ist europaweit der "Tag ohne Verkehrstote".

Eingebettet ist dieser Tag in die ROADPOL-Aktionswoche "Safety Days", die vom 16. bis zum 22. September stattfindet.

Die Aktion steht unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!" und verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

In diesem Zusammenhang führt die Polizei Euskirchen gezielte Verkehrskontrollen durch.

Neben Geschwindigkeitskontrollen wird auch die Ablenkung durch Handynutzung kontrolliert.

Auch das Verhalten von Fahrrad und E-Scooter- Fahrenden, insbesondere auf Gehwegen, wird überprüft.

Die Polizei Euskirchen appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die Regeln zu halten und rücksichtsvoll sowie aufmerksam zu fahren.

Jeder Verkehrsunfall ist vermeidbar, jeder Verkehrstote ist einer zu viel!

Nur so kann der Tag ohne Verkehrstote mehr als ein Motto bleiben und ein Schritt zu mehr Sicherheit und Achtsamkeit auf unseren Straßen sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell