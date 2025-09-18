PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen führt Verkehrskontrollen im Rahmen der "ROADPOL Safety Days" durch

Kreis Euskirchen (ots)

Am heutigen Donnerstag (18. September), ist europaweit der "Tag ohne Verkehrstote".

Eingebettet ist dieser Tag in die ROADPOL-Aktionswoche "Safety Days", die vom 16. bis zum 22. September stattfindet.

Die Aktion steht unter dem Motto "Mit gutem Beispiel vorangehen!" und verfolgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu stärken, Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

In diesem Zusammenhang führt die Polizei Euskirchen gezielte Verkehrskontrollen durch.

Neben Geschwindigkeitskontrollen wird auch die Ablenkung durch Handynutzung kontrolliert.

Auch das Verhalten von Fahrrad und E-Scooter- Fahrenden, insbesondere auf Gehwegen, wird überprüft.

Die Polizei Euskirchen appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die Regeln zu halten und rücksichtsvoll sowie aufmerksam zu fahren.

Jeder Verkehrsunfall ist vermeidbar, jeder Verkehrstote ist einer zu viel!

Nur so kann der Tag ohne Verkehrstote mehr als ein Motto bleiben und ein Schritt zu mehr Sicherheit und Achtsamkeit auf unseren Straßen sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 13:32

    POL-EU: Stromleitung stürzt auf Kippauflieger

    Kall-Scheven (ots) - Am Donnerstagmorgen (18. September) geriet ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Mechernich um 9.19 Uhr mit seinem Kippauflieger in eine Stromleitung in der Furtstraße in Kall-Scheven. Mit dem Kippauflieger hatte der Mann zuvor Material auf einem Grundstück abgeladen. Beim Weiterfahren riss der 53-Jährige die Stromleitung mit dem noch aufgestellten Kipper ab. Die Stromleitung fiel daraufhin auf den Lkw. ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:30

    POL-EU: Unbekannte entwenden Fahrräder und Werkzeuge aus Garagen

    Weilerswist-Metternich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (16. September), 23.30 Uhr, bis Mittwoch (17. September), 10.50 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere Fahrräder aus Garagen in Weilerswist-Metternich. Im Adlerweg in Weilerswist-Metternich wurde ein verschlossenes Garagentor auf unbekannte Weise geöffnet. Aus der Garage wurden Werkzeuge sowie zwei Pedelecs ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:29

    POL-EU: Mehrere Brände im Stadtgebiet

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (17. September) bis Donnerstag (18. September) setzten Unbekannte im Stadtgebiet von Euskirchen mehrere Gegenstände in Brand. Am Mittwoch (17. September) brannte in der Carmanstraße in Euskirchen gegen 16.15 Uhr der Inhalt von einem Bauschuttcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container wurde bei dem Brand beschädigt. In der Nacht zum Donnerstag (18. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren