Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwenden Fahrräder und Werkzeuge aus Garagen

Weilerswist-Metternich (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (16. September), 23.30 Uhr, bis Mittwoch (17. September), 10.50 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere Fahrräder aus Garagen in Weilerswist-Metternich.

Im Adlerweg in Weilerswist-Metternich wurde ein verschlossenes Garagentor auf unbekannte Weise geöffnet. Aus der Garage wurden Werkzeuge sowie zwei Pedelecs entwendet.

Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

In der Bergstraße wurde ebenfalls eine Garage auf unbekannte Weise geöffnet. Das Tor wurde hierbei beschädigt.

Aus der Garage wurde Elektrowerkzeug, ein Hochdruckreiniger sowie ein Rennrad entwendet. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der besonders schweren Diebstähle aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell