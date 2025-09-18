PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 100 Liter Diesel aus Lkw entwendet

Euskirchen-Palmersheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (17. September), 17 Uhr, bis Donnerstag (18. September), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände im Odendorfer Weg in Euskirchen-Palmersheim.

Unbekannte hoben einen Zaun aus der Halterung und kletterten im Anschluss unter diesem hindurch auf das Gelände.

Auf dem Gelände wurde der Tankdeckel von einem Lkw geöffnet und circa 100 Liter Diesel entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

