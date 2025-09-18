Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb flüchtet

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17. September) entwendete ein 57-Jähriger aus Euskirchen mehrere Kleidungsstücke aus einem Modehaus in der Berliner Straße in Euskirchen.

Gegen 12 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin den Mann im Geschäft.

Er versteckte die Ware in seiner Kleidung und verließ im Anschluss das Modehaus. Die Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei.

Zufällig anwesende Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterstützten die Frau bei der Verfolgung.

Gemeinsam verfolgten sie den 57-Jährigen durch die Euskirchener Innenstadt, bis die Polizeibeamten eintrafen.

Bei einer Personendurchsuchung konnten die Polizeibeamten die entwendete Kleidung sowie mehrere Sonnenbrillen auffinden.

Der Wert der entwendeten Waren beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Ladendiebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell