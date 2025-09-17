Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unverschlossenes Fahrzeug lockte Diebe an

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (16. September) stellte ein 33-Jähriger um 8.40 Uhr seinen Lkw in der Bahnhofstraße in Euskirchen ab, um eine Entlademöglichkeit zu suchen.

Für die kurze Abwesenheit legte er die Fahrzeugschlüssel auf den Beifahrersitz und schloss die Fahrertür. In der Abwesenheit öffneten Unbekannten die Beifahrertür.

Ein auf dem Sitz abgelegter Koffer, in dem sich eine Geldkassette befand, wurde von Unbekannten entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02251-799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell