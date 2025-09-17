PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unverschlossenes Fahrzeug lockte Diebe an

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (16. September) stellte ein 33-Jähriger um 8.40 Uhr seinen Lkw in der Bahnhofstraße in Euskirchen ab, um eine Entlademöglichkeit zu suchen.

Für die kurze Abwesenheit legte er die Fahrzeugschlüssel auf den Beifahrersitz und schloss die Fahrertür. In der Abwesenheit öffneten Unbekannten die Beifahrertür.

Ein auf dem Sitz abgelegter Koffer, in dem sich eine Geldkassette befand, wurde von Unbekannten entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02251-799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 13:40

    POL-EU: Unbekannte schlagen Scheibe von Forsthaus ein

    Hellenthal (ots) - Am Sonntag (14. September) wurde ein verlassenes Forsthaus in der Oleftalstraße in Hellenthal beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Unbekannte um 15.05 Uhr mit Fahrrädern zu dem Forsthaus. Einer der Unbekannten nahm eine in der Nähe des Gebäudes abgelegte Metallstange an sich und begab sich zu der hinteren Eingangstür. Dort wurde die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:40

    POL-EU: Auf Dieselspur weggerutscht

    Kall (ots) - Am gestrigen Montag (15. September) verletzte sich ein 37-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden auf der Landstraße 206 bei Kall. Der 37-Jährige fuhr um 16.10 Uhr von der Landstraße 206 in einen Kreisverkehr im Bereich der Werner-Schumacher-Straße ein. Mittig der Fahrbahn rutschte das Vorderrad auf einer Dieselspur weg und der Motorradfahrer kam zu Fall. Der Niederländer verletzte sich bei dem ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:40

    POL-EU: Falsche Handwerker fordern überhöhten Preis

    Mechernich-Glehn (ots) - Am Montag, den 15. September, hielt um 16 Uhr ein anthrazitfarbener Sprinter mit ausländischem Kennzeichen vor dem Wohnhaus eines 61-Jährigen in der Mühlenbergstraße in Mechernich. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt sechs Männer in Handwerkerkleidung. Einer der Männer sprach den Hauseigentümer an und gab sich als Dachdecker aus. Er erklärte, die Dachrinne sei undicht, und bot deren ...

    mehr
