Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf Dieselspur weggerutscht

Kall (ots)

Am gestrigen Montag (15. September) verletzte sich ein 37-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden auf der Landstraße 206 bei Kall.

Der 37-Jährige fuhr um 16.10 Uhr von der Landstraße 206 in einen Kreisverkehr im Bereich der Werner-Schumacher-Straße ein.

Mittig der Fahrbahn rutschte das Vorderrad auf einer Dieselspur weg und der Motorradfahrer kam zu Fall.

Der Niederländer verletzte sich bei dem Sturz.

Die Dieselspur wurde von der Feuerwehr abgestreut.

Der Verursacher der Dieselspur konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell