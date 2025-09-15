PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EU: Unbekannte kippen Motoröl auf Wanderbänke

Mechernich-Lorbach (ots)

In der Verlängerung der Straße "Zum Pflugberg" in Mechernich-Lorbach befinden sich zwei Ruhebänke für Wanderer. Im Zeitraum von Samstag (13. September), 7 Uhr, bis Sonntag (14. September), 7.20 Uhr, kippten Unbekannte insgesamt fünf Liter Motoröl auf die Bänke.

Durch die Verunreinigung sind die Bänke nicht mehr nutzbar. Das Öl befand sich nicht nur auf den Sitzflächen, sondern auch auf einer Grünfläche und dem angrenzenden Schotterboden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung und aufgrund des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
