Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sturz mit Rennrädern

Zülpich-Weiler in der Ebene (ots)

Am Sonntag (14. September) kam es um 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich-Weiler in der Ebene zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern.

Ein 57-jähriger Kölner befuhr mit seinem Rennrad die Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Zülpich-Weiler in der Ebene.

Hinter dem 57-Jährigen befuhr eine ebenfalls 57-jährige Rennradfahrerin aus Köln die Bundesstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann mit dem Rad zu Boden.

Die nachfolgende 57-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit am Boden liegenden 57-Jährigen.

Auch die 57-Jährige stürzte daraufhin mit dem Rad zu Boden.

Beide Personen verletzten sich bei dem Sturz und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

