Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Sturz mit Rennrädern
Zülpich-Weiler in der Ebene (ots)
Am Sonntag (14. September) kam es um 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich-Weiler in der Ebene zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern.
Ein 57-jähriger Kölner befuhr mit seinem Rennrad die Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Zülpich-Weiler in der Ebene.
Hinter dem 57-Jährigen befuhr eine ebenfalls 57-jährige Rennradfahrerin aus Köln die Bundesstraße in gleicher Fahrtrichtung.
Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann mit dem Rad zu Boden.
Die nachfolgende 57-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit am Boden liegenden 57-Jährigen.
Auch die 57-Jährige stürzte daraufhin mit dem Rad zu Boden.
Beide Personen verletzten sich bei dem Sturz und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.
