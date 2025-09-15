PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sturz mit Rennrädern

Zülpich-Weiler in der Ebene (ots)

Am Sonntag (14. September) kam es um 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich-Weiler in der Ebene zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern.

Ein 57-jähriger Kölner befuhr mit seinem Rennrad die Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Zülpich-Weiler in der Ebene.

Hinter dem 57-Jährigen befuhr eine ebenfalls 57-jährige Rennradfahrerin aus Köln die Bundesstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Mann mit dem Rad zu Boden.

Die nachfolgende 57-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit am Boden liegenden 57-Jährigen.

Auch die 57-Jährige stürzte daraufhin mit dem Rad zu Boden.

Beide Personen verletzten sich bei dem Sturz und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

