Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus einem Pkw

53909 Zülpich (ots)

Am Samstag (13. September), suchte im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 18.25 Uhr ein Dieb den Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Zülpich, Bonner Straße, auf.

Der Täter hatte es auf abgestellte Fahrzeuge auf dem Parkplatz abgesehen.

Obwohl das geparkte Fahrzeug eines Kunden nur 10 Minuten unbeaufsichtigt war, gelang es dem Täter, in dieser Zeit eine Handtasche sowie einen Rucksack aus dem Pkw zu entwenden. Neben persönlichen Gegenständen wie Kleidung und Ausweispapieren, wurde auch eine Geldbörse mit Bargeld entwendet.

Die zuständige Fachdienststelle der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Euskirchen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zur angegebenen Uhrzeit auf dem Kundenparkplatz in Zülpich, an die Telefonnummer 02251-799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell