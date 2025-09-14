Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher schlagen zur Tageszeit zu

53945 Blankenheim (ots)

Am Samstag (13. September), suchten zur Tageszeit und zwar zwischen 11.00 Uhr und 18.45 Uhr, Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Anno-Santo-Straße in Blankenheimerdorf auf.

Über einen Dachvorsprung verschaffte man sich Zugang zum ersten Obergeschoss des Wohnhauses. Hier hebelte man im Anschluss eine Holzfenster auf, wodurch ein Betreten des Wohnobjektes möglich war.

Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten aufgesucht und durchwühlt.

Es wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Die zuständige Fachdienststelle der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Euskirchen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zur angegebenen Uhrzeit an die Telefonnummer 02251-799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell