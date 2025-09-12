PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag (11. September) kam es um 18 Uhr in Hellenthal-Reifferscheid im Bereich der Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht.

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal befuhr die Blumenthaler Straße aus Richtung Hellenthal-Blumenthal kommend in Fahrtrichtung Hellenthal. An der Einmündung der Straße "Im Tal" befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links auf die Blumenthaler Straße abzubiegen.

Als der 56-jährige die Einmündung erreichte, bog der Pkw-Fahrer in den fließenden Verkehr ein.

Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Hellenthaler einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 56-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.

Das Fahrzeug von dem 56-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall, notierten das Kennzeichen des flüchtigen Pkw und informierten die Polizei.

Während der Unfallaufnahme meldete sich der flüchtige Pkw-Fahrer jedoch telefonisch bei der Polizeiwache in Schleiden.

Gegen 18.55 Uhr kehrte der Pkw-Fahrer mit seinem beschädigten Pkw zur Unfallstelle zurück.

Bei dem flüchtigen Pkw-Fahrer handelte es sich um einen 22-Jährigen aus Münster. Bei einer anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz von einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Personenschaden und Flucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

