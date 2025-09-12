PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tabakwaren entwendet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10. September), 20 Uhr, bis Donnerstag (11. September), 7.30 Uhr, drangen Unbekannte in einen Supermarkt im Narzissenweg in Euskirchen-Roitzheim ein.

Unbekannte verschafften sich über das Dach vom Supermarkt Zugang zum Gebäude. Im Gebäude wurde die Zwischendecke von einem Tabakwarengeschäft geöffnet.

Dort wurden mehrere Verpackungen aufgerissen und Tabakwaren entwendet.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

